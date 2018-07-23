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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 23 липня (КАРТА)

23 липня в Україні, крім східної частини, грози.

На сході України місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +31°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.

У північних областях грози. Температура до +25°. У центрі також очікують опади, температура до +28°.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 23 по 29 липня

Нагадаємо, потужна злива затопила Хмельницький.

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