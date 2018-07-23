Протестуючі перекрили трасу Одеса – Рені

Жителі Тарутинського, Арцизького та Саратського районів Одеської області перекрили трасу Одеса-Рені у районі смт Сарата.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook голова Одеської обласної організації партії Наш край Марія Попова, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, на такий крок люди пішли, щоб привернути увагу керівництва Одеської області до їх проблем.

– У жителів Тарутинського, Арцизького та Саратського районів увірвався терпець. Неможливість виїхати до обласного центру з бессарабскої глибинки, повне ігнорування проблем мешканців прикордонних районів з боку обласної влади змусили жителів перекрити рух на трасі Одеса – Рені у районі Сарати, – написала Попова.

При цьому Попова не уточнила, які саме проблеми прикордонних районів ігнорує обласна влада. Однак 112 Канал повідомляє, що причина – погана якість доріг.

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До речі, раніше в Одесі близько 60 осіб перекрили Тираспольское шосе, де 2 червня 2018 року під колесами позашляховика загинула 4-річна дівчинка, з вимогою встановити у цьому місці повноцінний світлофор.

ФОТО: odessa.net.ua