Сенцов у передсмертному стані – сестра політв’язня

Незаконно ув’язнений у РФ український режисер Олег Сенцов знаходиться на межі життя і смерті.

Про це заявила Independent двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталя Каплан.

– Ми не знаємо, скільки ще він протягне, але нам сказали, що він уже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго, – зауважила вона.

За словами сестри, Сенцов “у вигляді компромісу” погодився приймати дві-три ложки харчової суміші на день. Однак при його проблемах із серцем цього недостатньо.

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Нагадаємо, 5 липня Наталя Каплан приїхала на короткострокове побачення з Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі.

Це була їхня перша зустріч із моменту оголошення вироку в Ростові-на-Дону в 2014 році.

Після зустрічі сестра розповіла, що Сенцов сильно постарів і схуд.

Фото: Save Oleg Sentsov