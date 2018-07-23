Скільки українців живуть у сучасному рабстві – антирейтинг

В Україні 286 тисяч осіб живуть у сучасному рабстві.
Відповідно до світового антирейтингу сучасного рабства Global Slavery Index, складеного австралійською правозахисною організацією Walk Free Foundation, частка тих, хто живе в умовах сучасного рабства, в Україні становить 6,4 на 1 тисячу осіб.
Серед країн Європи та Центральної Азії Україна розташувалася на 7 місці, Туркменістан – на першому (показник 11,2 на 1000 осіб), Росія – на 11-му (5,5/1000). Наприкінці рейтингу – Фінляндія, Данія, Швеція та Люксембург з показниками 1,7 – 1,5 відповідно.
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До слова, МВС склало для мігрантів список рекомендацій, що допоможуть українцям не стати жертвами торгівлі людьми.
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