SkyUp знову скасувала 8 рейсів – напрямки

Авіакомпанія SkyUp скасувала кілька рейсів з аеропорту Львів до Єгипту, а також у зворотньому напрямку, заплановані з 25 по 29 липня.

Авіакомпанія SKYUP скасувала слоти, які повинні були виконуватися на Airbus A330-200, повідомляє прес-служба Львівського аеропорту.

Це стосується польотів з України в Єгипет і назад у період із 25 по 29 липня.

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25 липня (середа)

Рейс №KUP5414 Хургада – Львів

Рейс №KUP5413 Львів – Хургада

26 липня (четвер)

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів

Рейс №KUP5313 Львів – Шарм-ель-Шейх

28 липня (субота)

Рейс №KUP5414 Хургада – Львів

Рейс №KUP5413 Львів – Хургада

29 липня (неділя)

Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів

Рейс №KUP5313 Львів – Шарм-ель-Шейх

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Фото: Рixabay