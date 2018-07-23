SkyUp знову скасувала 8 рейсів – напрямки

Авіакомпанія SkyUp скасувала кілька рейсів з аеропорту Львів до Єгипту, а також у зворотньому напрямку, заплановані з 25 по 29 липня.
Авіакомпанія SKYUP скасувала слоти, які повинні були виконуватися на Airbus A330-200, повідомляє прес-служба Львівського аеропорту.
Це стосується польотів з України в Єгипет і назад у період із 25 по 29 липня.
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25 липня (середа)
- Рейс №KUP5414 Хургада – Львів
- Рейс №KUP5413 Львів – Хургада
26 липня (четвер)
- Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів
- Рейс №KUP5313 Львів – Шарм-ель-Шейх
28 липня (субота)
- Рейс №KUP5414 Хургада – Львів
- Рейс №KUP5413 Львів – Хургада
29 липня (неділя)
- Рейс №KUP5314 Шарм-ель-Шейх – Львів
- Рейс №KUP5313 Львів – Шарм-ель-Шейх
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Фото: Рixabay