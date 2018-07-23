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Смертельна ДТП на Житомирщині: власника маршрутки взяли під домашній арешт

Суд відправив власника маршрутки, яка потрапила в смертельну ДТП у Житомирській області, під домашній арешт.

Корольовський районний суд Житомира обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб власнику маршрутки, яка потрапила у смертельне ДТП 20 липня, повідомляє Громадське.

Суд задовольнив клопотання захисту, хоча прокуратура наполягала на арешті обвинуваченого.

Крім того, власник маршрутки повідомив в суді, що інформація про несправність гальм авто не відповідає дійсності.

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Нагадаємо, 20 липня у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. У результаті ДТП 10 осіб загинули, 10 госпіталізовані.

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