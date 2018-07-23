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У Києві через зливи затопило дороги – КАРТА заторів

У Києві внаслідок злив затопило дороги, в районі станцій Лівобережна і Чернігівська затори.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Через сильну зливу в столиці затопило частину доріг. Найбільше постраждали дороги в районі станція метро Лівобережна та Чернігівська.

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У Києві через зливи затопило дороги – КАРТА заторів / 2 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігові внаслідок негодизатопило 4-ту каналізаційну насосну станцію та підтопило вулиці.

Фото: Ruslan Zapototskiy

Відео: Kyiv Operativdtp.kiev.ua

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