У Путіна залишився третій і останній сценарій захоплення України – Піонтковський

Президент країни-агресора Володимир Путін зробить останню спробу захопити Україну на парламентських виборах у 2019 році.

Після двох провальних спроб захопити Україну в 2014-2016 роках Кремль має намір здійснити третій і останній сценарій – захопити владу в Україні цілком під час виборів у 2019 році.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, пише Апостроф.

– Але це остання ставка Путіна. Перші дві провалилися. Перша, нагадаю, була “Новоросія”, тобто спроба підняти заворушення в 12 областях, щоб розчленувати Україну. Коли це провалилося, він придумав ідею заштовхнути Лугандонію (“ДНР” і “ЛНР”) в Україну. Але і цього добитися не вдалося. А зараз буде третя спроба – спробувати взяти владу в Україні цілком, у процесі виборчої кампанії, – сказав експерт.

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До слова, Піонтковський вважає, що режим Володимира Путіна може впасти тільки у тому випадку, якщо Захід наважиться оприлюднити інформацію про фінансові рахунки російської верхівки за кордоном.