До Одеси з візитом прибули нові кораблі НАТО.
У порт Одеси на навчання прибули нові кораблі НАТО, повідомляють ВМС України у Facebook.
– До порту Одеса сьогодні, 23 липня, з візитом прибули кораблі Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) – фрегат Королівських ВМС Нідерландів DE RUYTER, фрегат Турецької Республіки FATIH, фрегат МС Румунії REGELE FERDINAND, та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО №2 (SNMCMG2) – допоміжне судно ВМС ФРН RHEIN, мінний тральщик ВМС Туреччини ANAMUR та мінний тральщик МС Румунії LUPU DINESCU, – йдеться у повідомленні.
В Одесу зайшли кораблі НАТО / 5 фотографий
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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що жодна країна не має права заборонити Україні стати членом НАТО.
Фото: ВМС України
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