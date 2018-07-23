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В Одесу зайшли кораблі НАТО

До Одеси з візитом прибули нові кораблі НАТО.

Корабель НАТО

У порт Одеси на навчання прибули нові кораблі НАТО, повідомляють ВМС України у Facebook.

– До порту Одеса сьогодні, 23 липня, з візитом прибули кораблі Постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) – фрегат Королівських ВМС Нідерландів DE RUYTER, фрегат Турецької Республіки FATIH, фрегат МС Румунії REGELE FERDINAND, та Постійної протимінної військово-морської групи НАТО №2 (SNMCMG2) – допоміжне судно ВМС ФРН RHEIN, мінний тральщик ВМС Туреччини ANAMUR та мінний тральщик МС Румунії LUPU DINESCU, – йдеться у повідомленні.

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В Одесу зайшли кораблі НАТО / 5 фотографий

Читайте: Перспектива членства України: 6 важливих пунктів з декларації НАТО

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що жодна країна не має права заборонити Україні стати членом НАТО.

Фото: ВМС України

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