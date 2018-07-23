Вбивство адвоката Ноздровської: підозрюваний може сісти довічно

Юрію Россошанському, підозрюваному у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської, змінено підозру. Тепер чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Прокуратурою Київської області змінено раніше повідомлену підозру Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю Ірини Ноздровської.

– Під час досудового розслідування отримано висновки судово-медичної експертизи, які вказали на чисельні ножові поранення у потерпілої, що стало підставою для зміни раніше повідомленої підозри, – йдеться у повідомленні.

Сторонам відкриті матеріали для ознайомлення, після чого обвинувальний акт скерують до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Нагадаємо, тіло Ірини Ноздровської виявили 1 січня 2018 року у Вишгородському районі.

За тиждень правоохоронці затримали Юрія Росошанського та оголосили йому підозру у вбивстві Ноздровської.

Підозрюваний є батьком Дмитра Росошанського, який у 2015 році насмерть збив сестру правозахисниці Світлану.

Фото: Олександр Синиця/УНІАН