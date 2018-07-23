Вона не в СІЗО? Зайцева прокололася в суді

Підозрювана ДТП в Харкові Олена Зайцева на новому судовому засіданні здивувала присутніх свіжим і доглянутим виглядом.

На зміни в зовнішності увагу звернула журналістка ICTV Тетяна Доцяк.

– Той випадок, коли твій адвокат топить, що у тебе страшні головні болі, а ти не втрималася і прийшла на засідання зі свіжими бровами, – написала Тетяна.

На знімках видно, що у Зайцевої нещодавно зроблені брови.

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У коментарях користувачі почали обурюватися і навіть жартувати.

– Про її брови давно хотіла запитати. Вона завжди така свіженька і доглянута в залі суду. Вона не в СІЗО?, – запитує Катерина Курбанова.

– У СІЗО хороший кольщик, рівні брови зробив, – з іронією підкреслив Юрій Ларін.

Однак деякі користувачі заступилися за дівчину, наприклад адвокат Олександр Шадрін

– Прагнення виглядати красиво – нормально для будь-якої дівчини/жінки. Всі мої підзахисні жінки завжди перед виїздом на суд намагалися наводити марафет, незалежно від соціального статусу. Благо, часу для цього вистачає з головою, – прокоментував адвокат.

Раніше Факти ICTV писали, що підозрювану в масштабному ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.

Фото: Тетяна Доцяк