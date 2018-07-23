З судом проте без ЦВК: Верховна рада пішла на канікули

Верховна Рада під час восьмої сесії встигла відзначитись кількома важливими законопроектами. Не всі з них прийняли, але чи це погано – сказати однозначно не можна. Далі Факти ICTV розкажуть, чим відзначився парламент за останні півроку та які плани має на майбутнє.

Верховна Рада формально завершила свою роботу на літній період у п’ятницю 20 липня засіданнями у комітетах. Сесійну ж діяльність поставили на паузу ще раніше – у п’ятницю тринадцятого. Чи виявився фінальний день для політиків зловіщим або ж, навпаки, зруйнував забобони, спробуємо з’ясувати.

Які закони проголосували

Всього протягом сесії було ухвалено 88 законів вцілому. У першому читанні нардепи підтримали 49 законів та 37 постанов. Загалом же ухвалено понад 157 колективних рішень українського парламенту.

Серед найбільш значущих можна виділити прийняття закону про створення Вищого антикорупційного суду. Кілька місяців дискусій, переговорів і пошуків консенсусу щодо визначального права на кадрові рішення міжнародної спільноти – і закон нарешті прийнято.

Не досконалий на думку політологів документ, тим не менш, дав старт створенню спеціалізованих судів, які, нарешті, принесуть суспільству конкретні рішення у справах топ-хабарників.

Ще один важливий момент – закон про нацбезпеку. Документ розпочинає реформу оборонної сфери, зобов’язує приймати на посаду міністра оборони цивільну особу, і таким чином забезпечувати громадський контроль роботи надважливого відомства.

Крім того, закон розмежовує повноваження оборонних органів та офіційно закріплює бажання України інтегруватись у ЄС та НАТО.

Європейські спрямування парламент підтвердив і прийняттям двох десятків законів, необхідних для виконання угоди про Асоціацію з ЄС.

Провалені питання

Напевне, найважливіший з проектів, який не знайшов підтримки у ВР – погодження наступного складу ЦВК. Нинішні члени комісії вже четвертий рік, як мали б звільнити посади. Питання має стратегічну важливість і через наближення виборів.

Однак усі ці аргументи не переконали парламент. Спочатку Рада не голосувала за кандидатів, адже президент не надав місця в ЦВК усім діючим політсилам. Після того, як список змінився і поповнився всіма партіями, голосування зірвалось через різні бачення складу двома найбільшими фракціями – БПП та Народним Фронтом.

Перші готові були відмовитись від одного свого представника в комісії і закликали зробити те ж саме НФ. У відповідь, не бажаючи поступатись одним з трьох передбачених крісел, фронтовики на пропозицію не пристали, мовляв – призначати кандидатури має виключно президент.

Розбіжності призвели до зриву голосування. Так само без голосів залишився ще один суміжний проект – оновлення виборчого законодавства. Перейти на відбір партій до парламенту за відкритими списками восьмій сесії так і не вдалось.

Прогульники

В Комітеті виборців України підрахували, що 14 народних депутатів не взяли участі у жодному голосуванні восьмої сесії. Серед них представники більшості політичних сил парламенту.

Абсолютними прогульниками стали позафракційні Євгеній Мураєв, Борислав Береза, Дмитро Ярош, Костянтин Жеваго. Два представники Самопомочі не брали участі у голосуваннях. Це Андрій Журжій та Лев Підлісецький.

До списку неголосуючих входять також представник Опозиційного блоку Юхим Звягільський, депутат від групи Воля народу Олександр Пономарьов та від фракції Блок Петра Порошенко Віталій Чепинога.

Усі вони пропустили сесійну діяльність з невідомих причин. Ще 2 народних обранця не брали участі у більшості голосувань через об’єктивні обставини. В’ячеслав Константіновський заявив про складання своїх повноважень. А Надія Савченко утримується під вартою.

Завдання наступної сесії

У вересні перед депутатами стоїть завдання – завершити розпочате. Необхідно закрити питання виборчого законодавства, а найголовніше – складу ЦВК. Це визнає і голова Верховної Ради:

– Так, у нас залишається питання Центральної виборчої комісії. Я переконаний, що це має бути першим питанням наступного засідання Верховної Ради – сказав голова ВР Андрій Парубій.

Восени розпочнеться гарячий політичний сезон. Головною його темою стануть майбутні президентські та парламентські вибори. Тож варто чекати на голосні заяви, сенсаційні відкриття та неочікувані звинувачення.

А головне – бажання схилити на власний бік електорат цілком можуть спонукати Раду проголосувати за важливі соціальні рішення, наприклад, зниження ставок на авто з іноземною реєстрацією та відмінити депутатську недоторканність.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк