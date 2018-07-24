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Більше 2 тис. ДТП: у поліції розповіли, хто найчастіше порушує на дорогах

В Україні за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад 2 тисячі дорожньо-транспортних пригод, з них більше 340 – з потерпілими. 

Про це йшлося сьогодні, 24 липня, під час робочої міжвідомчої наради Міністерства внутрішніх справ під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, повідомили у прес-службі Національної поліції.

Як зазначив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (ДОАЗОР) Олексій Сергєєв, з початку року трапилось 97 резонансних ДТП, в яких загинуло або травмовано багато осіб. Причому половина з цих подій сталася за участі автобусів та маршрутних транспортних засобів. Сергєєв додав, що основними причинами аварій за участі перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів та свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху.

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– Водночас, чи не найбільш масштабні та криваві ДТП вчиняються водіями, які перебували у стані сп’яніння. За перші шість місяців цього року з вини нетверезих водіїв сталося понад 2 тисячі аварій, 349 з яких – з потерпілими. Недбалість таких осіб призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей, – зауважив начальник ДОАЗОР і додав, що складено понад 61 тис. адміністративних протоколів за фактами вчинення відповідних правопорушень.

Нагадаємо, на Житомирщині маршрутка протаранила вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 отримали травми.

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