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Депутати на канікулах: що роблять політики та чому не їдуть на Мальдіви

Робота роботою, а відпустка у народних обранців чітко за розкладом.

Чимало нардепів заздалегідь купили путівки на моря й острови, гірські курорти та навіть екскурсійні тури Європою.

Депутат Олександр Третьяков перераховує список країн, куди неодмінно  планує звозити свою багатодітну родину.

– У мене маленькі діти, я буду їх возити, показувати світ, розповідати: чому Рим, чому Париж. – А як же Мальдіви?, – Мальдіви ні, там нудно, там нічого подивитися!, – говорить депутат.

Тут хоча б на турецькому чи єгипетському курорті позасмагати,- бідкається Леонід Козаченко.

Виключно на дружину покладається у виборі відпочинку лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак. Йому, каже, і Карпат вистачає, але останнє слово за слабкою статтю.

А от парламентському поету Євгену Рибчинському так сподобалася на футбольному Мундіалі гра збірної Хорватії, що аж захотів поїхати на Адріатичне узбережжя їхньої країни.

Дмитру Добродомову цього літа захотілось екзотики. Він летить у Туніс.

Мустафа Найєм максимум, розраховує, провідати друзів в Ужгороді, з якими створював патрульну поліцію.

Який там закордон, дивується Ігор Гринів. Він звик відпочивати дикуном у Карпатах. Та цього разу, каже, відпустка взагалі не світить – через підготовку до виборів.

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Підкорити гори збирається під час відпустки і парламентський чемпіон з карате Володимир Парасюк.

У Карпати або хоч куди-небудь подалі від Києва мріє поїхати й Ольга Червакова. Але вітчизняні готелі, поскаржилась нам, не приймають її чотириногого друга.

Сергій Власенко мріє, насамперед, відіспатися у відпустці. І бажано десь на узбережжі морському.

До слова, у Брюсселі облаштували незвичайний штучний пляж. Цей пісок – на вагу золота. 1200 тонн завезли сюди з Північного моря – аби з початку липня і до середини серпня саме сюди приходили відпочивати туристи.

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