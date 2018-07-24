Доба на Донбасі: бойовики використали заборонене озброєння

За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.

За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз обстрілювали позиції українських військ на Донбасі. У тому числі із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців отримали поранення.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Лебединського обстріляли позиції Об’єднаних сил з 82-мм мінометів, а біля Талаківки – із 120-мм міномету, – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, чотири окупанти отримали поранення.

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До слова, на Донбасі бойовик хотів здатися українським військовим, але його вбили колишні “товариші по службі”.