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Коли вихідні у серпні до Дня незалежності – дати

Вихідні у серпні до Дня незалежності України 2018 триватимуть три дні поспіль.

День Незалежності 2018 припадає на п’ятницю, що означає що вихідні в серпні для українців розтягнуться на три дні поспіль.

Вихідні до Дня незалежності 2018 – з 24 по 26 серпня.

День Незалежності України – офіційне державне свято, яке щороку відзначають 24 серпня. У цей день українці мають офіційний вихідний, який, у разі потрапляння свята на суботу або неділю, переносять на понеділок.

Читайте: День Хрещення Русі: чи знаєш ти історію – ТЕСТ

До слова, Факти ICTV радять, куди можна поїхати на вихідні до Дня незалежності 2018.

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