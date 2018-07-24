Коли вихідні у серпні до Дня незалежності – дати

Вихідні у серпні до Дня незалежності України 2018 триватимуть три дні поспіль.
День Незалежності 2018 припадає на п’ятницю, що означає що вихідні в серпні для українців розтягнуться на три дні поспіль.
Вихідні до Дня незалежності 2018 – з 24 по 26 серпня.
День Незалежності України – офіційне державне свято, яке щороку відзначають 24 серпня. У цей день українці мають офіційний вихідний, який, у разі потрапляння свята на суботу або неділю, переносять на понеділок.
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До слова, Факти ICTV радять, куди можна поїхати на вихідні до Дня незалежності 2018.
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