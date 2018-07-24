“Козаки” проти Захарченка: бойовики зізналися в обстрілі автобуса в Донецьку

Обстріл у 2015 році автобуса в Донецьку і 8 жертв бойовики тоді списали на “українську ДРГ”, але зараз назвали справжніх убивць.

Колишній бойовик “ДНР” Денис Лотов публічно підтвердив, що 22 січня 2015 року незаконні збройні формування обстріляли автобус на вулиці Купріна (Боссе) у Донецьку, в результаті чого загинули 8 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський. Журналіст нагадує, що тоді злочин одразу ж списали на “українську ДРГ”.

– Це були козаки з угруповання отамана Сафоненка, які ворогували з “Опорою” Захарченка, – пише Казанський з посиланням на екс-бойовика.

Повідомляється, що “сафонівські” цілилися в базу “оплотовців”, але схибили. Результат – вісім трупів мирних донеччан.

– Тоді, незабаром після обстрілу ДНРівці оголосили, що затримали диверсантів. Але у підсумку їх так і не показали. І не дивно. Адже це були свої, – зазначив журналіст.

За його інформацією, угруповання Сафоненка люди Захарченка витіснили з “ДНР” навесні 2015 року. З тих пір Сафоненко знаходиться у Росії, “ходить на зустрічі з російськими письменниками і політиками, виступає на ТБ”.

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– Хоча і Сафоненко, і Лотов, який заявляє про його причетність до обстрілу, постійно живуть у Росії, російські правоохоронці не мають до них питань. Ніщо не заважає викликати їх на допит, розслідувати загибель вісьмох донеччан, але росіянам це не потрібно. Адже вони шкодують жителів Донбасу тільки на словах. Насправді Кремлю плювати на трупи і загибель людей з українськими паспортами. І карати своїх бойовиків за масові вбивства мирних жителів росіяни не збираються. Адже тоді доведеться визнати, що людей вбивали “свої”, “захисники Донбасу”, “антифашисти”, а зовсім не “карателі” зі Львова, – міркує Казанський.

Нагадаємо, 1 липня на блокпосту біля Торецька затримали 37-річного чоловіка, причетного до діяльності “ДНР/ЛНР”.