Міноборони скорочує частину військових посад

Частина військових посад у Міністерстві оборони України буде скорочена, співробітники зможуть залишитися працювати в якості цивільних осіб або перевестися в інші органи управління.

Таке рішення прийняв міністр Степан Полторак, передає Інтерфакс-Україна.

– У Міністерстві залишиться певна кількість військових посад, які узгоджені з керівниками департаментів і управлінь. Решта стануть цивільними. Для кожного військовослужбовця, чия посада стає громадянською, – це питання вибору. Ті, хто прийняв рішення залишитися на військовій службі, зможуть продовжити військову кар’єру у Генштабі, інших органах управління, вищих військових навчальних закладах, – зазначив перший заступник Іван Руснак.

У той же час, посади, які трансформують у цивільні, будуть пріоритетними для тих, хто прийняв рішення звільнитися з військової служби.

При цьому Руснак не озвучив ні терміни реалізації рішення міністра, ні кількість військових посад, які будуть скорочені.

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Нагадаємо, що глава Міноборони Степан Полторак звільнив із військової служби, а також понизив на посадах низку чиновників через виявлені зловживання.