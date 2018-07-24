На своїх же мінах. На Донбасі підірвалися бойовики

На Донбасі під час спроби виходу за лінію зіткнення на власних мінах підірвались диверсійно-розвідувальна група та сапери окупаційних військ.

Хаотичне мінування місцевості та відсутність взаємодії між підрозділами окупантів призводять до втрат їх особового складу, повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

– 23 липня під час спроби виходу за лінію зіткнення на власному мінному полі підірвались диверсійно-розвідувальна група противника та так звані “військовослужбовці” інженерно-саперного підрозділу, які повинні були забезпечити її прохід, – сказав він.

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Гуцуляк також додав, що бойовики продовжують удосконалювати інженерне обладнання передових позицій і встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

До слова, за минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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