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На Тернопільщині водій вигнав з автобуса онкохворого АТОшника

Водій автобуса у Тернопільській області відмовився безкоштовно везти онкохворого учасника АТО.

тернопольская область

Про це повідомила Оля Підгірна-Коцюра у Facebook.

– Сьогодні (22.07.2018.), рейс Тернопіль-Ланівці… це бидло відкинуло посвідчення учасника АТО зі словами: “Чому я тебе повинен везти безкоштовно?”, не взяв пасажира, який 9 місяців пробув на передовій… Крім того, на автобус він пішов відразу з лікарні, де проходив курс хіміотерапії, лікується вже більше року, – написала вона.

Також про інцидент розповів голова обласної спілки Об’єднання учасників АТО Тернопільщини Роман Нагорний.

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– Цей випадок стався 22 липня на автостанції міста Ланівці. 51-річний ветеран АТО Віктор Слободюк їхав з лікарні додому. Зайшов в автобус, показав своє посвідчення і вже зібрався зайняти місце в салоні, як почув від водія: “Гей, а чого я повинен везти тебе безкоштовно? Плати або виходь”, – заявив він.

АТОшник змушений був вийти з автобуса. У нього рак горла. Лікування дуже дороге, і кожна копійка в сім’ї на рахунку.

Свідками цього інциденту стали інші пасажири, але жоден з них не заступився за бійця.

Ветерану АТО довелося чекати наступного рейсу кілька годин.

Раніше на Вінниччині двоє будівельників жорстоко побили ветерана АТО. Його душили, а також змушували копати собі могилу.

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