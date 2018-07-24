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Наєв запропонував добровольцям Яроша перейти на контракт

Сергій Наєв на зустрічі з Дмитром Ярошем запропонував участь бійців Української добровольчої армії у рядах ЗСУ на підставі контракту.

Командувач об’єднаних сил Сергій Наєв і командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош на зустрічі в Краматорську обговорили питання участі бійців УДА в рядах Збройних сил України за умови укладення контракту, а також розглянули можливість участі цих бійців у підготовці сил для охорони держкордону.

– Під час бесіди обговорювалися питання участі мотивованих бійців УДА в складі всіх видів і родів Збройних сил України (у тому числі в складі повноцінного підрозділу) на умовах укладення контракту (в тому числі короткострокового). Було запропоновано проходження військової служби в резерві у складі бойових військових частин спеціального призначення, розвідки і в підрозділах територіальної оборони, – йдеться у повідомленні на сторінці операції об’єднаних сил (ООС) в Facebook.

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Наєв запевнив, що в разі прийняття позитивного рішення бійцями УДА сприятиме проходженню служби в інших силових відомствах сектора безпеки і оборони зі складу об’єднаних сил.

Сторони також обговорили можливу участь бійців УДА в підготовці сил для охорони державного кордону, підрозділів територіальної оборони та інших ініціатив Яроша.

Нагадаємо, Наєв пообіцяв “жорстку і невідворотну відповідь” на провокації бойовиків.

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