Ніякого референдуму! Фінальна позиція США щодо Донбасу

Жодного референдуму на Донбасі не може бути в умовах, коли уряд України не контролює територію, заявив спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що жодного референдуму на окупованій частині Донбасу не може бути в умовах, коли уряд України не контролює цю територію.

Про це він заявив в ефірі українського телеканалу, пише УНІАН.

– Ви, можливо, бачили, що Білий дім вже зробив заяву і відхилив цю пропозицію. В умовах, коли немає контролю українського уряду над цими територіями, люди живуть в ситуації небезпеки, немає свободи пересування, і є люди, які звідти виїхали, – ніякого референдуму не може там відбутися. Він не буде мати легітимності, – наголосив Волкер.

– Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів, – додав спецпредставник США.

Також Волкер повідомив, що введення миротворчої місії ООН на Донбас є неможливим без згоди Росії.

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– Ні. Ми можемо надіслати місію, коли Росія погодиться з цим, саме тому ми ведемо з ними переговори, щоб досягти домовленостей. Без згоди Росії це неможливо, – заявив Волкер.

До слова, Волкер розповів про наслідки зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.