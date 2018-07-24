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Пентагону рекомендували продовжити допомогу Україні

Конгрес США рекомендував Пентагону продовжити допомогу Україні в 2019 фінансовому році.

Конгрес США

Про це йдеться у доповіді про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня 2018 року.

Проект бюджету погодили обидві палати Конгресу.

– Профінансувати президентський запит, включно з виділенням $250 млн на летальні оборонні озброєння, – йдеться у документі.

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Конгрес також продовжив заборону на співпрацю Пентагону з Міноборони РФ.

Документ, зокрема, рекомендує заборонити фінансування військової співпраці між Москвою і Вашингтоном. Виняток становитимуть певні розпорядження міністра оборони США.

Раніше США вирішили виділити Україні $200 млн на посилення безпеки й оборони в 2018 році.

Фото: Dreamstime

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