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﻿﻿Пожежі у Греції: 8 українців у зоні ризику і просять допомоги

До українського консулу звернулися 8 українців, які попросили допомогти їм переїхати з грецького міста Кінета в Афіни через лісові пожежі.

– Консул встановив контакт з вісьмома громадянами України (4 дорослих, 4 дітей), які не перебувають у небезпеці та мають відбути до України 26 липня, – розповів заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає Українська правда.

За його словами, їм допомагають підшукати інше місце проживання в Афінах.

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Кирилич додав, що станом на 15.40 серед загиблих або постраждалих в результаті пожеж не було громадян України.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок пожеж у Греції загинули 50 чоловік і більше 200 постраждали. Українців серед них немає.

Фотоdreamstime

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