Проекти групи ICU визнані кращою практикою КСВ бізнесу в Україні – Фокус

Згідно з журналом Фокус два соціальні проекти фінансової групи ICU відзначені в категорії “Кращі практики соціально-відповідального бізнесу” в Україні.

Високу оцінку отримали проекти – Центр удосконалення економічної журналістики, заснований ICU спільно з Київською школою економіки, і видавничий проект ICU Business Books.

Центр удосконалення економічної журналістики заснований в минулому році, і за цей час в ньому пройшли навчання 70 журналістів топових українських ЗМІ: ICTV, Інтерфакс-Україна, РБК-Україна, ЛІГАБізнесІнформ, Економічна Правда, Радіо Свобода, 5-го каналу і багатьох інших.

– Мій особистий інтерес в роботі Центру – допомогти журналістам бачити реальну картину світу, а не ту, яку їм намагаються нав’язати, – говорить керуючий партнер ICU Макар Пасенюк. За його словами, робота Центру також сприяє боротьбі з замовною журналістикою.

– Чим гостріше політична обстановка в країні, тим більше новин, в тому числі фейкових, з’являється в інформаційному просторі. Я впевнений, що економічно грамотні журналісти не стануть тиражувати неправдиву інформацію, якщо вона економічно абсурдна, – підкреслив Макар Пасенюк.

Друга соціальна ініціатива, яку відзначив журнал Фокус – видавничий проект ICU Business Books. Завдяки йому, починаючи з 2015 року в Україні з’являються міжнародні економічні бестселери, давно відомі за межами країни, але вони не попадають на полиці наших книгарень.

– Це так звані must read книги, що зробили великий вплив на мислячу публіку в Європі і США, але не дійшли до нашої країни, – розповідає керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко. – Видаючи ці книги українською мовою, ми хочемо, щоб якісна спеціалізована література була доступна кожному. Чим більше людей будуть читати сучасні економічні книги, а не відштовхуватися від радянської наукової бази або підручників, тим більш фінансово грамотним стане наше суспільство.

Проект не обмежується співпрацею з одним видавництвом, взаємодіючи з Нашим Форматом, Видавництвом Старого Лева і іншими, ICU поступово заповнює нішу економічного нон-фікшен українською мовою.

За 2,5 року бібліотека ICU Business Books налічує шість бестселерів:

Андерс Аслунд, Сімеон Дянков “Велике переродження”;

Пітер Тіль “Від нуля до одиниці”;

Тома Пікетті “Капітал у XXI столітті”;

Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон “Чому нації занепадають”;

Христина Фріланд “Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи”;

Рендал Рей “Сучасна теорія грошей”.

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Група ICU – незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. На даний момент під управлінням ICU знаходяться активи в розмірі понад $500 млн. Мажоритарні власники групи – її керуючі партнери – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.