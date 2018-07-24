PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 24 липня (КАРТА)/

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 24 липня (КАРТА)

Сьогодні в Україні збережеться дощова погода, що зумовлена малорухомим циклоном.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі місцями, а вдень повсюди очікуються короткочасні дощі та грози. На Прикарпатті та півночі Лівобережжя вдень місцями сильні дощі.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°. Вдень у західних та північних областях 22-27° тепла, на решті території країни 26-31°.

Читайте: Тропічні зливи та грози: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві сьогодні вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі коливатиметься у межах 17-19°, вдень 23-25° тепла.

До слова, злива у Києві затопила вулицю біля станції метро Лівобережна.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка