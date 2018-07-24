Робота в іншому місті: як працювати за десятки кілометрів від дому

Працювати у мегаполісі і при цьому уникати метушні – мрія більшості робітників великих міст. У столиці цілий прошарок людей щоранку долає десятки кілометрів до роботи і назад. У перевагах та недоліках життя у різних містах розбирались Факти ICTV.

Київ оточує кілька міст-сателітів, звідки машиною можна дістатись до столиці за півгодини. Цим і користуються мешканці невеликих містечок. Завдяки масовій щоденній трудовій міграції зі столиці і назад виникла зручна інфраструктура для таких кочівників.

Чому люди тікають зі столиці

Ольга Подима вже рік живе у Ірпені, де разом з чоловіком придбала квартиру. До цього кілька років проживала в Києві, там має роботу. Коли постало питання купівлі житла, передмістя, як варіант, подружжя не розглядало. Не приваблювала навіть ціна на квартири.

Однак все змінилось після випадкової поїздки до Ірпеня. Місто настільки сподобалось подружній парі, що вони вирішили продовжувати працювати в Києві і жити при цьому за два десятки кілометрів.

– Подобається жити тут, адже мене оточує тиша і гарна природа. Навкруги свіже повітря та чисті охайні вулиці, – зізнається Ольга.

Сотні працівників так само щодня готові жертвувати годиною чи навіть двома на дорогу додому з роботи в столиці.

Серед причин називають відносно дешевше життя в малих містах. Але найбільше люди бажають втекти від метушні та гучності.

Трансфер для приїжджих

Столицю оточує шість відносно великих міст та селищ. Звідти є постійні рейсові маршрути. Обходяться вони в середньому у 10-15 гривень. Однак, після нещодавнього підвищення вартості перевезень у муніципальному транспорті слід чекати на таку ж тенденцію серед приватних перевізників.

З вже вищезгаданого Ірпеня можна дістатись до кількох столичних станцій метро на маршрутних таксі. Транспорт курсує кожні 10-15 хвилин. Коштує дорога 15 гривень в один бік.

Жителі Бучі можуть доїхати до столиці не лише автотранспортом, а й залізницею. Коштуватиме це близько 30 гривень. За 20 хвилин електричка довозить пасажирів до Святошино або залізничного вокзалу.

З Борисполя дістатись буде дещо дорожче. Місто знаходиться за 25 кілометрів від столиці. У пасажирів є кілька маршрутів на вибір, залежно від місця прибуття. Коштує квиток приблизно 20 гривень. Так само, як і в попередньому випадку, дістатись Києва можна і електропотягом.

Бровари та Боярка пропонують теж два варіанти – кілька маршрутів електропотягів та маршрутих таксі. Вартість проїзду громадським автотранспортом обійдеться у 15-20 гривень.

Доїхати з Вишневого чи не найлегше. Маршрутні таксі та залізниця регулярно возять пасажирів у різних напрямках. Без пересадок доїхати можна навіть у центр Києва. Ціна питання – 10-15 гривень. З недоліків – завантаженість напрямку.

Вишгород – єдине місто біля столиці, що не має з нею залізничного сполучення. Тож у пасажирів є лише варіант маршрутного таксі. До кінцевої станції метро Героїв Дніпра дістатись можна за 20 хвилин, заплативши 10 гривень.

Все простіше і складніше водночас для водіїв власних авто. З одного боку, вони, як правило, витрачають на дорогу значно менше часу. Але коштує таке задоволення недешево – відстань у 25-30 кілометрів в один бік в середньому в залежності від індивідуальних витрат автомобіля обійдеться у 40-50 гривень.

Однак автовласники можуть компенсувати частину витрат. На рівні з чергами до громадського транспорту на зупинках маленьких міст не рідко вишикується ланцюг з бажаючих зловити попутний транспорт. Пасажири готові платити ту саму суму за проїзд, проте їхати можуть з комфортом і швидше.

Квартирне питання

Тут перевага однозначно на стороні малих міст. У столиці за однокімнатну квартиру віддати доведеться щонайменше 6500-7000 гривень.

Чим кращим буде розташування та стан оселі, тим вищою відповідно буде і ціна на житло.

В умовному Вишгороді, Бучі або Ірпені квартиру з такими самими умовами знайти можна за ціною кімнати в Києві – 4500-5000 гривень. При цьому географічне розташування не має особливого значення. Адже в містах, в кілька разів менших за столицю, з усіх куточків курсують маршрутки до Києва.

Ще один приємний бонус – приватний сектор. На відміну від мегаполіса, тут він знаходиться в межі міста, або навіть ближче за місто-сателіт до Києва.

Що стосується купівлі нерухомості, то ціни на неї прогнозовано нижчі за київські. Однокімнатна квартира у новобудові Ірпеня коштує 15000-18000 доларів. У столиці таке житло на околиці міста коштуватиме у два рази дорожче.

Зворотній бік медалі

Найбільший недолік життя у двох містах одночасно не виміряти в грошовому еквіваленті. Час, згаяний на дорогу до роботи і назад додому, не можна відшкодувати. Середня відстань у 1,5 години в один бік за тиждень відбирає у людини майже два робочі дні. За місяць таким чином у дорозі кочівник проводить дві з половиною доби.

Грошова сторона так само змушує задуматись. Адже економія на нерухомості може дорівнювати витратам на паливо для автомобіля або громадський транспорт. Ще один ризик витрачати більше, ніж у столиці – продукти та сфера обслуговування. Через нижчий рівень конкуренції щоденні витрати можуть виявитись вищими у маленькому місті, ніж у мегаполісі.

Чи варто переїжджати

Судячи з наших підрахунків, говорити про однозначну фінансову вигоду або чималі часові втрати від щоденної міграції між містам, однозначно не виходить. В кінці кінців, якщо постаратись, знайти варіант житла за демократичною ціною можна і в столиці. А ще обставини можуть скластись так, що і в межах міста на дорогу до роботи людина витрачатиме півтори-дві години.

Тож тут все залежить від питання комфорту. Серед нас знайдеться чимало тих, хто по-справжньому відпочити та відволіктись від роботи може лише в тиші природи та неквапливому оточені вузьких низеньких вулиць.

Психологи вже довели, що шум та сірість міських пейзажів негативно впливають на емоційний стан. Таким чином, навряд чи людині вдасться більше відпочити завдяки зекономленому на дорозі часі, якщо вона постійно перебуває в умовах міської метушні.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк