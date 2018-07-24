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Сестра Сенцова спростувала заяву про його передсмертний стан

Сестра політв’язня Олега Сенцова спростувала раніше опубліковану заяву про його передсмертний стан.

Олег Сенцов

Двоюрідна сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталя Каплан у Facebook заявила, що нічого не говорила про його передсмертний стан.

– Не казала я нічого про передсмертний стан Олега. Або знову щось не так зрозуміли, або для гарного слівця написали. Панікери, спите вже, похорону не буде, не дочекаєтеся, – написала Каплан.

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Нагадаємо, у виданні Independent з’явилася інформація про те, що український політв’язень Олег Сенцов знаходиться у передсмертному стані.

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