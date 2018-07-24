Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень

У серпні українцям обіцяють спеку і зливи, як у тропіках.

При цьому дані на різних порталах сильно відрізняються. Про це повідомляє КР.ua.

За словами синоптика Наталії Діденко, тепло і вологість збережуться з липня завдяки циклону Halina.

– У Києві, якщо далі так піде, скоро почнуть рости екваторіальні ліси. А посеред столиці з’являться ліани, кавові і бананові дерева, у ставках заведуться бегемоти, а під каштанами будуть відлежуватися горили і шимпанзе, – розповіла Діденко.

Сайт meteoprog.ua обіцяє, що сильної спеки в Україні не передбачається. Показники ртутного стовпчика будуть коливатися у межах +24 … +32 градусів. А у середині і наприкінці місяця можливо похолодання до +20 градусів. Також, очікуються зливи.

У свою чергу, Gismeteo прогнозує дощі з 1 по 19 серпня. У accuweather.com протилежний прогноз: з кінця липня буде тепло до 27 числа. Температура – + 27- +30 градусів максимум. Портал не обіцяє частих злив.

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До речі, раніше ми публікували прогноз погоди на тиждень.