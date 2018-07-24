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У регіонах України можуть з’явитися представництва ромів

Мінкультури виступає за створення відділів з питань ромів в регіонах, де проживає численна ромська громада.

– Необхідно в структурі державних органів створити хоча б невеликі підрозділи, які будуть системно, предметно і кваліфіковано і на базі конкретних напрацювань займатися цими питаннями, – повідомив директор департаменту у справах релігій і національностей Мінкультури Андрій Юраш, передает Інтерфакс-Україна.

Зокрема, мова йде про створення в структурі департаментів ОДА з етнополітики відділів з питань ромів, у тих регіонах, де проживає численна ромська громада.

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На даний момент немає інформації про точну кількість ромів в Україні, але за різними джерелами їх від 47 тис. до 400 тис. чоловік.

У зв’язку з чим, представник Мінкультури пропонує зібрати всіх стейкхолдерів, експертів, представників держорганів для напрацювання рішень по всіх сегментах: житло, освіта, соціальний захист, охорона здоров’я, культура та інформаційна діяльність.

Як відзначають представники уряду, однією з основних проблем, які не дозволяють надавати соціальні послуги ромам, це відсутність у них документів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в районі Русанівських садів група ромів з битами напала на перехожого.

Фото: depo.ua

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