Укртелеком підвищить тарифи на 14% – дата

Укртелеком звернувся до Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації, з проханням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада.

– Ми звернулися до регулятора, з проханням розглянути підвищення граничних тарифів. Йдеться про осінь, приблизно, листопад. У нас зростають витрати, відповідно є передумови для підвищення, – повідомив Михайло Шуранов, передає Інтерфакс-Україна.

Він повідомив, що в середньому оператор почав просити в регулятора підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада 2018 року і ще на 10% з січня 2019.

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За його словами, причиною необхідності підвищення тарифів є зростання собівартості зв’язку в сільській місцевості.

Зараз найдорожчий пакет Укртелекому коштує приблизно 73 грн. Для абонентів йдеться про підвищення абонплати за все на кілька гривень.

Раніше Факти ICTV писали, що Укртелеком замінить стаціонарні номери телефонів мобільними.

Фото: zaxid.net