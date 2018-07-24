PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Укртелеком підвищить тарифи на 14% - дата/

Укртелеком підвищить тарифи на 14% – дата

Укртелеком звернувся до Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації, з проханням про підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада.

– Ми звернулися до регулятора, з проханням розглянути підвищення граничних тарифів. Йдеться про осінь, приблизно, листопад. У нас зростають витрати, відповідно є передумови для підвищення, – повідомив Михайло Шуранов, передає Інтерфакс-Україна. 

Він повідомив, що в середньому оператор почав просити в регулятора підвищення граничних тарифів на фіксовану телефонію на 14% з 1 листопада 2018 року і ще на 10% з січня 2019.

Читайте: Що зміниться з 1 серпня 2018: тарифи та вступна кампанія

За його словами, причиною необхідності підвищення тарифів є зростання собівартості зв’язку в сільській місцевості.

Зараз найдорожчий пакет Укртелекому коштує приблизно 73 грн. Для абонентів йдеться про підвищення абонплати за все на кілька гривень.

Раніше Факти ICTV писали, що Укртелеком замінить стаціонарні номери телефонів мобільними.

Фото: zaxid.net

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Що зміниться з 1 серпня 2018: тарифи та вступна кампанія
Укртелеком замінить стаціонарні номери телефонів мобільними – дата
Кличко: Різниця тарифу на проїзд піде на розвиток транспортної інфраструктури
Газ
Здорожчання газу для населення: коли і на скільки
Здорожчання проїзду у Києві з 14 липня – заява Кличка
Дмитро Давтян
Давтян: Новий тариф забезпечить ремонт і оновлення столичного транспорту
Громадський транспорт
У Києві майже вдвічі здорожчає проїзд у транспорті – дата
4G в Україні: як обрати тариф (ІНФОГРАФІКА)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка