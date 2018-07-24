В Україні може здорожчати вода

Через підвищення вартості рідкого хлору для очищення питної води вартість водопостачання для споживачів зросте щонайменше на 2-3%.

Про це заявила віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій в ефірі 5 каналу.

– Підняття ціни на хлор вплине на кожного споживача в Україні, тому що за рахунок збільшення вартості хлору вартість води зросте щонайменше на 2-3% незалежно від розміру міст, – підкреслила вона.

За її словами, єдиний в Україні виробник рідкого хлору Дніпроазот збільшив ціну на хлор з 11 тис. грн до 47,25 тис. грн із ПДВ за тонну – тобто майже у п’ять разів.

Бабій зауважила, що ситуація з ДніпроАзотом оживила дискусію, щодо альтернативи очищення води хлором.

Читайте: ДніпроАзот відновлює виробництво хлору для очищення води

– Я думаю, що ми зробимо гарні висновки, терміново долучимо науку, визначимо типи очистки води для різних міст України і реалізуємо це через програму Питна вода, – сказала чиновниця, зауваживши, що в кожному регіоні України треба по-особливому підходити до очищення води.

Нагадаємо, ситуація з постачанням рідкого хлору для очищення води стабілізувалася, водоканали не обмежують подачу води.

Фото: Pixabay