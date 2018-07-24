Волкер про зустріч Трампа і Путіна: Україна нічого не втратила

Спецпредставник США у справах України заявляє, що Україна нічого не втратила від зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що Україна нічого не втратила від зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбулася 16 липня у Гельсінки, пише УНІАН.

– Я бачу, що є чіткі свідчення, що цього не сталося. Було багато спекуляцій і тривог щодо цього, але коли подивитися на ті питання, які там обговорювалися, не було спроби обмежити свободу, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо російську анексію Криму, не приймаємо використання іноземних військ, які розділяють територію України (на Донбасі). Тобто, тут нічого не змінилося, – запевнив Волкер.

На запитання, чи досягнули Трамп і Путін в Гельсінки якоїсь угоди по Донбасу і Криму він відповів:

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– Я думаю, що було чітко заявлено на прес-конференції, що існують суттєві розбіжності у питаннях Криму та східної України. Ви чули, що немає жодних рухів щодо можливого визнання Криму (російським. – Ред.), і цього не станеться, і немає ніяких рухів щодо східної України. Це принципове питання перемовин.

Як відомо, Путін на зустрічі з Трампом заявив, що “для Росії питання Криму закрите”.