Вибори президента України: виграти міг би Кеннеді

Вже трохи більше ніж через місяць розпочнеться кампанія, присвячена виборам президента України. Але вже зараз можна побачити чимало рейтингів та результатів досліджень, які виявляють потенційних переможців. Факти ICTV розкажуть не про конкретних кандидатів, а якими якостями має володіти переможець виборів 2019 на думку українців.

Вибори президента роблять з політиками цікаві речі. Ті, що мають непогані рейтинги, продовжують підтримувати вдалий образ. Кандидати ж, політичні переконання яких зараз не на часі, майстерно змінюють кольори, соратників та лозунги.

Експерти з центру прикладних досліджень опитали українців на предмет особистих якостей, якими має володіти переможець президентських перегонів майбутнього року. Результати виявились місцями неочікуваними та суперечливими.

Політично активні

Цікава деталь, яку з’ясувало дослідження – зацікавленність наших співвітчизників до політичного життя. Що це означає? Приходячи з роботи після нелегкого дня, майже 62 відсотки з нас не забуває переглянути стрічку новин і може довго підтримувати політичну дискусію на кухні.

Новиною для дослідників став і вік громадян, що демонструють політичну активність. Якщо раніше голосувати ходило більше українців у віці від 45 до 54 років, то тепер їх випереджає молодше покоління – від 35 до 44 років. Експерти пов’язують це з тим, що старші співвітчизники віддають перевагу непрохідним кандидатам. Розуміючи це, вони не бачать сенсу йти голосувати.

Яким має бути майбутній президент

Ідеальний кандидат у виборців має виконувати свої обіцянки, бути непідкупним та розбиратись у тому, про що говорить. Опитані надають перевагу умовному лідеру, у якого в рівній мірі розвинені три якості: сила, розум та емпатія.

Сила

Цей параметр на думку респондентів включає виконання обіцянок, вміння приймати непопулярні рішення, швидку реакцію на складні ситуації та цілеспрямованість.

Доктор економічних наук Олена Дерев’янко пояснює такі вподобання, як бажання суспільства отримати політика, що уособлює “сильну руку”.

– Ми спостерігаємо запит на вольового політика, який здатен робити щось, що суперечить громадській думці.

Цікаво, що на питання, хто серед нинішніх політиків відповідає цій характеристиці, українці в першу чергу чомусь згадують сильних саме у фізичному розумінні суспільних діячів. А це означає, що ми робимо вибір, керуючись в першу чергу підсвідомістю.

Розум

Українці вважають, що про високий інтелектуальний рівень політика свідчить обізнаність у предметі розмови, глибокі економічні знання та широкий кругозір.

Емпатія

У широкому значенні термін означає вміння співпереживати та приміряти на себе чужі емоції. В опитуванні дослідники до розділу про емпатію віднесли питання “Які якості змусять вас симпатизувати політику?”.

Серед найпоширеніших відповідей учасники назвали непідкупність, вміння виступати перед людьми, служіння суспільству та наявність харизми.

Приклади для наслідування

Дослідники попросили українців оцінити історичних та сучасних світових політиків за шкалою сила-розум-емпатія. Найбільше балів отримала Маргарет Тетчер, британський екс-прем’єр-міністр , яка керувала Королівством 11 років і за цей час змогла підняти економіку країни та нажити немало антипатів.

На другому місці за симпатіями українців опинився 35 президент США Джон Кеннеді. Однак, не дивлячись на те, що його бали в сукупності менші, ніж у “Залізної леді”, вони більш збалансовані. До того ж, американський президент має симпатиків серед усіх поколінь.

Серед сучасних світових лідерів найбільше балів здобула Ангела Меркель (сила-37,1%, розум – 32,5%, емпатія – 10,4%). За нею слідує нинішній лідер США Дональд Трамп. Він переважає німецького канцлера за показниками сили (37,6%), але значно програє у розумі (28,8%) та співпереживанні (8,4%). Замикає трійку лідерів президент Франції Еммануель Макрон. Його скромні очки дослідники пов’язують з тим, що він відносно нещодавно з’явився на світовій політичній арені.

Запитали у респондентів і про ставлення до очільника Кремля. Володимира Путіна вважають сильним майже 30%, розумним – 21,9%, симпатизують – 5,2%.

В той же час дослідники відмітили, що чимало опитаних відмовились відповідати на питання про лідера країни-агресора.

Сильний і розумний… популіст

Експерти бачать кілька небезпечних моментів в результатах свого опитування. Найголовніший – кількість тих, хто не визначився. Серед потенційних учасників виборів президента 2019 свого фаворита не знайшли більше 40% респондентів. Це загрожує тим, що величезне число виборців може так і не проголосувати.

З іншого боку, у українців ще є більше ніж півроку на роздуми. Тим паче, що офіційна передвиборча кампанія ще не розпочалась. А під час неї можна встигнути не тільки визначитись, а й зневіритись у своєму кандидатові.

Інший фактор ризику – дисонанс у виборців між чеснотами та реальними улюбленцями. Це означає, що коли у нас запитують, яким має бути президент, ми хором ратуємо за загальні цінності.

– Понад 60% виборців хочуть бачити в першу чергу чесного, відповідального і компетентного політика. Про це свідчать найпопулярніші відповіді: непідкупний, принциповий, справедливий – 65,7%, виконує свої обіцянки – 65,4%, компетентний у тому, про що говорить – 60%, – говорить Олена Дерев’янко.

Коли ж справа доходить до реальних персон, то ми віддаємо перевагу політикам, які вміють гарно говорити та вражати яскравими, проте нічого не вартими з практичної точки зору, жестами. Народна любов до політиків-шоуменів створює родючий грунт для популістів.

Тож нам експерти радять відучитись мислити міфами та штампами. Адже якщо ми хочемо отримати лідера з чеснотами, маємо набути імунітет до сильних промов і влучних обіцянок та напрацювати хорошу пам’ять, яка не дасть забути минулі помилки майбутніх кандидатів.

Фото: уніан, dreamstime

Яна Семенюк