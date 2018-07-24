PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / З ЧС з футболу в Європу. Україна оголосила полювання на нелегалів/

З ЧС з футболу в Європу. Україна оголосила полювання на нелегалів

У МВС припускають, що іноземці прибули до РФ з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

–  З26 липня по 31 серпня 2018 року триватимуть цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під назвою Мігрант, – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

Заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Ігор Малахов зазначив, що за оперативними даними після чемпіонату світу з футболу в Росії залишилось кілька тисяч “вболівальників” із країн міграційного ризику. Ці іноземці прибули з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

Читайте: На Україну чекає наплив мігрантів – Держприкордонслужба

– Найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з Росії на ділянці кордону Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Після потрапляння до нашої держави триватиме транзит нелегалів до її західних кордонів. Лише за останні два тижні затримано 17 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входило 75 іноземців, – наголосив Ігор Малахов.

Раніше Факти ICTV писали, що  в Чернівецькій області на прикордонний наряд напали близько 20 невідомих. Прикордонники були змушені застосувати зброю.

Фото: МВС.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Відомого українського музиканта засудили у Греції до 180 років тюрми – ЗМІ
Відомого українського музиканта засудили у Греції до 180 років тюрми – ЗМІ
безопасность на дороге
В Україні посилять безпеку на дорогах – МВС
МВС придбало у Франції 55 вертольотів Airbus Helicopters
Прикордонники
На Україну чекає наплив мігрантів – Держприкордонслужба
ЄС
Лідери ЄС узгодили міграційну політику та продовжили санкції проти РФ
Меланія Трамп
Меланія Трамп осоромилась через “послання” на куртці
Дональд Трамп
Трамп скасував розділення сімей мігрантів
Трамп зробив важливу заяву щодо родин мігрантів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка