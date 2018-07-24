З ЧС з футболу в Європу. Україна оголосила полювання на нелегалів

У МВС припускають, що іноземці прибули до РФ з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

– З26 липня по 31 серпня 2018 року триватимуть цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері під назвою Мігрант, – заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

Заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Ігор Малахов зазначив, що за оперативними даними після чемпіонату світу з футболу в Росії залишилось кілька тисяч “вболівальників” із країн міграційного ризику. Ці іноземці прибули з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

Читайте: На Україну чекає наплив мігрантів – Держприкордонслужба

– Найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з Росії на ділянці кордону Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Після потрапляння до нашої держави триватиме транзит нелегалів до її західних кордонів. Лише за останні два тижні затримано 17 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входило 75 іноземців, – наголосив Ігор Малахов.

Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівецькій області на прикордонний наряд напали близько 20 невідомих. Прикордонники були змушені застосувати зброю.

Фото: МВС.