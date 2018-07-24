Затримки пенсій в Україні: в Укрпошті назвали причину

Затримки виплати пенсій в Україні пов’язані з тимчасовими технічними затримками фінансування Пенсійним фондом.

В Укрпошті зауважили, що працюють у штатному режимі. Виплата за період зі 4 по 20 липня здійснюється у повному обсязі.

– Укрпошта працює у штатному режимі. Сьогодні існують тимчасові технічні затримки фінансування Пенсійним фондом України виплати пенсій. Інформуємо, що виплата за період із 4 по 20 липня здійснюється у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.

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У компанії також додали, що своєчасно повідомлятимуьть клієнтів про відновлення фінансування і зміни в графіку виплати пенсій за період із 18 по 25 липня.

Раніше в Мінсоцполітики пояснили, чому українці отримують мізерні пенсії.

Фото: Рixabay