Затримки пенсій в Україні: в Укрпошті назвали причину

Затримки виплати пенсій в Україні пов’язані з тимчасовими технічними затримками фінансування Пенсійним фондом.
В Укрпошті зауважили, що працюють у штатному режимі. Виплата за період зі 4 по 20 липня здійснюється у повному обсязі.
– Укрпошта працює у штатному режимі. Сьогодні існують тимчасові технічні затримки фінансування Пенсійним фондом України виплати пенсій.
Інформуємо, що виплата за період із 4 по 20 липня здійснюється у повному обсязі, – йдеться у повідомленні.
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У компанії також додали, що своєчасно повідомлятимуьть клієнтів про відновлення фінансування і зміни в графіку виплати пенсій за період із 18 по 25 липня.
Раніше в Мінсоцполітики пояснили, чому українці отримують мізерні пенсії.
Фото: Рixabay
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