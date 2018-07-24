Звільнив і понизив. Полторак “покарав” військових чиновників за крадіжки

Глава Міноборони Степан Полторак звільнив із військової служби, а також понизив на посадах низку чиновників через виявлені зловживання.

Про це глава Мінборони Степан Полторак написав у Facebook.

– Недбале ставлення керівництва службових осіб Тилу Збройних Сил України, Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України, підпорядкованого йому 46 Об’єднаного центру забезпечення розцінюю як зраду інтересам Збройних Сил України під час дії особливого періоду, – заявив Полторак.

Міністр позбавив військового звання начальника 46 Об’єднаного центру забезпечення полковника Короля Євгена Сергійовича, а також начальника складу пального та мастильних матеріальних 46 Об’єднаного центру забезпечення підполковника Мосунова Андрія Анатолійовича (із позбавленням усіх звань офіцерського складу, права на вихідну допомогу, права пенсійне забезпечення військовослужбовця, права користуватися медичними закладами Міноборони).

Крім того, за службову невідповідність із військової служби звільнено старшого офіцера відділу забезпечення пальним і мастильними матеріалами управління забезпечення пальним і мастильними матеріалами Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗСУ Тилу Збройних Сил України підполковника Ізваріна Дмитра Сергійовича (із позбавленням права на отримання вихідної допомоги при звільненні та права перебувати на квартирному обліку для отримання житла).

Разом із тим, понижено на посаді начальника відділу зберігання пального та пально-мастильних матеріалів складу пального та мастильних матеріалів 46 Об’єднаного центру забезпечення майора Ляляєва Олександра Анатолійовича (із призначенням на нижчу посаду до іншої військової частини).

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Також на посаді понижено начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами ЗСУ Тилу Збройних Сил України полковника Кубаля Руслана Володимировича (із призначенням на нижчу посаду в органах військового управління).

– Вважаю неприпустимим таке ставлення до службових обов’язків офіцерів, які мали забезпечувати та контролювати стан справ у вищезазначеному підрозділі, а не створювати передумови для крадіжок майна армії. Усі результати перевірок передані мною військовому прокурору для прийняття відповідних правових рішень та подальшого притягнення до відповідальності винних посадових осіб, – додав Полторак.

Нагадаємо, нещодавно під час позапланової перевірки Міноборони на складах 46-го Об’єднаного центру забезпечення ЗСУ в Одесі виявили тонни бракованої тушонки без документів.