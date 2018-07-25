$1000 і ніхто нічого не бачив. Очевидці про ДТП з Островським у центрі Києва

Українці вимагають самосуду над Кирилом Островським – водієм позашляховика Hummer, який збив на смерть дитину на бульварі Лесі Українки в центрі Києва.

У мережі не перестають обговорювати поведінку водія позашляховика Hummer Кирила Островського після смертельної ДТП.

Майже ніхто не вірить в те, що хлопець понесе справедливе покарання.

Українці шоковані трагедією і вимагають самосуду над водієм Hummer, який збив дівчинку на очах у матері.

– Тільки суд Лінча!, Які адвокати? Віддати в руки батькам! Розірвати с*ку!, Хочу пістолет. Підійти і стрельнути в голову і все!, На місці розірвати виродка!, Самосуд!, Відмажуть і сьогодні вже відправлять кудись, у нашій країні так роблять!, Така ж буде історія, як із Зайцевою, Тільки показуха, а відповідальність ніхто не понесе, як завжди! – пишуть у соцмережах.

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За словами очевидців, Островський на місці ДТП кричав, що його батько вирішить ситуацію.

– Був там, винуватець син чи бізнесмена, чи то політика, постійно кричав – зателефонуйте татові та юристу, вони все вирішать. Кричав, що всім, хто поруч, платить $1000 і ніхто нічого не бачив. Убивши людину кричати про “мусорський бєспрєдєл” і адвоката замість того, щоб тихо здатися і сприяти слідству – це верх цинізму, – пишуть вони.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході.

Водій намагався втекти з місця ДТП, однак його затримала поліція.

Винуватцю смертельної ДТП Кирилу Островському оголосили про підозру.

Фото: Нацполіція