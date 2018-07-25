Адвокат просить випустити Зайцеву з СІЗО через головні болі

Адвокат учасниці смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої заявила про сильні головні болі у підозрюваної і надала документи про поганий стан здоров’я.

Про це повідомляє NewsRoom.

Відповідне клопотання суд розглядав у вівторок, 24 липня.

– Бажання сідати за кермо відпало у Зайцевої назавжди. Вона винесла величезний урок. Її перебування у СІЗО може призвести до фатальних наслідків, – розповіла адвокат.

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Суддя Віктор Попрас вирішив продовжити утримання в СІЗО для обох обвинувачуваних ще на 60 днів без права внесення застави. Рішення не підлягає оскарженню.

Раніше Факти ICTV писали, що підозрювану в масштабному ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву, яка знаходиться під арештом в СІЗО, помітили на вулицях Харкова.

Фото: NewsRoom.