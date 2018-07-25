Бойовики обстріляли Новотроїцьке зі 122-мм артилерійських систем

Упродовж минулої доби бойовики 33 рази стріляли по позиціях ЗСУ на Донбасі, в тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

24 липня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із важкого озброєння, повідомляє штаб ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського, Залізного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Талаківки, Лебединського та Широкиного.

Крім того, поблизу Водяного окупанти застосували 120-мм міномет, захисників Новотроїцького обстріляли із артилерійських 122-мм систем, а в бік Лебединського летіли 122-мм артилерійські снаряди, 120-мм і 82-мм міни.

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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, один окупант зазнав поранення.

До слова, упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Луганського та Південного.