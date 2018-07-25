Чому затримали пенсії та коли виплатять – заява Пенсійного фонду

Пенсійний фонд пояснює затримку пенсій у липні касовими розривами надходжень ЄСВ.

Затримка пенсій у липні 2018 року сталася через касовий розрив надходжень від єдиного соціального внеску (ЄСВ), повідомив Пенсійний фонд (ПФ) на сайті.

– Зміщення графіка фінансування виплат обумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску. З початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд грн, зокрема, 1,7 млрд грн протягом 24 липня, – вказується у повідомленні ПФ.

При цьому фонд запевнив, що виплату пенсій у поточному місяці буде профінансовано повністю.

Згідно з даними ПФ, загальні надходження до фонду за підсумками першого півріччя 2018 року до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 31,9% – до 167,9 млрд грн. Загальні витрати в першій половині цього року в порівнянні з шістьма місяцями минулого виросли на 39,9% – до 174,3 млрд грн.

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Водночас, за даними Держказначейства, надходження ЄСВ до держбюджету за перше півріччя 2018 року порівняно з першим півріччям 2017-го збільшилися на 27,8% – до 107,73 млрд грн.

Нагадаємо, раніше в Укрпошті у зв’язку із затримкою виплат пенсій заявили, що компанія працює у штатному режимі.