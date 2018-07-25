ДТП у центрі Києва: водієві Hummer Островському оголосили про підозру

Кирилу Островському, який був за кермом позашляховика Hummer, який збив насмерть восьмирічну дівчинку на пішохідному переході в Києві, оголосили про підозру. Прокуратура клопотатиме про арешт.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко ефірі 112 Україна.

– Водій був затриманий, йому вже оголошено про підозру за ч.2 ст.286 КК. Слідчий його затримав за ст.208 КПК і буде підготовлено подання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, у нього відібрані біологічні зразки для проведення експертизи на встановлення факту алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, – сказав він.

Крищенко уточнив, що санкція відповідної статті КК передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

– Він поїхав із місця події, але він був затриманий незабаром, і це також буде враховуватися при слідстві та при обранні запобіжного заходу, – додав Крищенко.

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Водночас у прокуратурі Києва повідомили, що вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій водія по ст. 135 КК (залишення у небезпеці).

Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, прокуратура готує клопотання до суду про арешт автомобіля Hummer.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 липня на бульварі Лесі Українки в Києві позашляховик Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході. Водій намагався втекти з місця ДТП, однак його затримала поліція. Винуватцем смертельної ДТП виявився 23-річний Кирило Островський.

Фото: Нацполіція