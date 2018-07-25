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Гроза і сильний вітер відключили від електрики 66 сіл

Негода в Україні – грози та пориви вітру – знеструмила 66 населених пунктів у п’яти областях.

Лінії електропередач

25 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях, повідомляє ДСНС.

Зокрема у Львівській області без електрики лишилися 32 населені пункти, у Київській – 22, у Чернівецькій – 6, у Луганській – 4, а у Дніпропетровській – 2.

Читайте: В Україні може здорожчати вода

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До слова, за прогнозами синоптиків, 25 липня погода в Україні буде дощовою, можливі грози.

Фото: Рixabay

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