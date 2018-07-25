Гроза і сильний вітер відключили від електрики 66 сіл

Негода в Україні – грози та пориви вітру – знеструмила 66 населених пунктів у п’яти областях.
25 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях, повідомляє ДСНС.
Зокрема у Львівській області без електрики лишилися 32 населені пункти, у Київській – 22, у Чернівецькій – 6, у Луганській – 4, а у Дніпропетровській – 2.
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
До слова, за прогнозами синоптиків, 25 липня погода в Україні буде дощовою, можливі грози.
Фото: Рixabay
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