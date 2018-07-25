Курс долара підбирається до 27 гривень

У порівнянні з 24 липня курс усіх валют виріс.
Національний банк України знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 25 липня 2018 року до рівня 26.583191 грн/$1 у порівнянні з 26.449683 грн/$1 на 24 липня 2018 року.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 липня встановлені на такому рівні:
- 26.583191 грн за долар;
- 31.118283 грн за євро;
- 0.422470 грн за російський рубль;
- 34.894574 грн за фунт стерлінгів.
Читайте: Криптовалюта і блокчейн в Україні: міфи, рішення та перспективи
Відзначимо, що у деяких обмінниках 1 долар продають за 26,8 грн.
До слова, курсу гривні дали прогноз на 2021 рік.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+