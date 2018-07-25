Курс долара підбирається до 27 гривень

У порівнянні з 24 липня курс усіх валют виріс.

Національний банк України знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара на 25 липня 2018 року до рівня 26.583191 грн/$1 у порівнянні з 26.449683 грн/$1 на 24 липня 2018 року.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 липня встановлені на такому рівні:

26.583191 грн за долар;

31.118283 грн за євро;

0.422470 грн за російський рубль;

34.894574 грн за фунт стерлінгів.

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Відзначимо, що у деяких обмінниках 1 долар продають за 26,8 грн.

До слова, курсу гривні дали прогноз на 2021 рік.