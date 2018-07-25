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Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів

Київ накрили сильні зливи з грозами та град, внаслідок чого затопило вулиці та паралізувало рух столицею.

Найбільше постраждали дороги в районі станції метро Шулявська.

Також, кияни повідомляють, що у різних частинах міста пройшов град.

Читайте: Тропічні зливи та грози: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Будьте обережні і не ходіть під деревами та рекламними щитами! Гроза пошкодила кілька дерев, одне з них впало на автомобіль.

Злива затопила частину доріг, тому у місті росте рівень заторів.

Також повідомляється, що в деяких частинах Києва не працюють світлофори.

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Київ паралізували зливи та град – КАРТА заторів / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігові внаслідок негодизатопило 4-ту каналізаційну насосну станцію та підтопило вулиці.

Фото та відео: Київ ОперативнийКПИ look 

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