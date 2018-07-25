Ляшко проїхався у метро у годину-пік

Лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко спустився у метро Києва і прокоментував подорожчання проїзду у громадському транспорті.

По дорозі на ефір одного з телеканалів, у годину-пік політик спустився у столичну підземку, проїхав кілька станцій – з Хрещатика на Шулявку.

Про це він повідомив на своїй сторінку у Facebook.

– Я вважаю, що політик повинен бути ближче до людей, щоб знати про їхні проблеми. Наприклад, вчора ви по 5 гривень платили за метро, а сьогодні по 8 грн.

Також він додав, що підвищення цін люди не тягнуть.

Люди неоднозначно зустріли появу нардепа у метро: одні фотографувалися, інші посміхалися, а треті, користуючись можливістю, намагалися вирішити свої проблеми.

Читайте: Декларація Ляшка: улюблені вила і понад 21 млн доходів



Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.