Масові ДТП на дорогах України: у Києві збільшать кількість патрулів

У Києві поліція збільшить на 54 екіпажі кількість патрульних на дорогах у зв’язку з останніми ДТП.

– Задля підвищення рівня безпеки на дорогах додатково вийдуть на патрулювання 54 екіпажі патрульної поліції та 114 груп реагування. Щодобово на дорогах країни нестимуть службу 540 нарядів поліції, – заявила заступник директора Департаменту комунікації Національної поліції України Ольга Атаманова.

Атаманова відзначила, що за три дні посилених превентивних заходів поліцейські встановили трьох водіїв маршруток, які керували автівкою з пасажирами у нетверезому стані.

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– Тобто під час виходу на маршрут медичний огляд водія здійснювався формально або зовсім не проводився. Відтак ми й далі будемо посилювати превентивні заходи безпеки, – передає вона слова заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні за півроку з вини п’яних водіїв сталося понад 2 тисячі дорожньо-транспортних пригод, з них більше 340 – з потерпілими.

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