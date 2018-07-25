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Мстяться Україні! – Слободян про затримання українських моряків

Росія мститься Україні і тому затримала сімох українських моряків.

Помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян висловив думку, що Росія мстить Україні за затримання моряків із керченського судна Норд, тому й затримала сімох українських моряків, повідомляє Укрінформ.

– Ситуація з Азовським морем в російських ЗМІ чітко пов’язується із затримкою українськими прикордонниками судна Норд. Після затримання Норда з’явилася інформація про те, що російські прикордонники в Азовському морі розпочали полювання за українськими моряками. Росіянам вдалося захопити дві невеликі українські шхуни. Це 7 українських моряків, – сказав Слободян.

Він додав, що двоє українців перебувають російському Єйську, а інші п’ятеро на території окупованого Криму – у Балаклаві.

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До слова, двоє членів екіпажу затриманого судна Норд виїхали з України до Білорусі.

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