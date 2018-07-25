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Ми не визнаємо незаконну анексію Криму – глава МЗС Італії

Уряд Італії не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Крим

Міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі заявив, що уряд країни не визнає незаконну анексію Криму Росією, повідомляє Ansa.

Також італійський уряд дотримується санкційної політики Європейського Союзу.

– Уряд вважає, що правила міжнародного права повинні завжди поважатися. Італія не визнала регіональних влад, призначених у березні 2014 року, слідуючи санкціям відповідно до ЄС, – сказав Міланезі.

Читайте: Нова катастрофа у Криму: Сімферополь потопає у смітті

До слова, Україна планує ввести санкції проти російських ЗМІ в окупованому Криму.

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