НАБУ знайшло у нардепа 52 “зайвих” мільйони

Національне антикорупційне бюро вважає, що депутат від БПП Руслан Демчак задекларував у 2015 році 52 мільйони, які не підтверджуються його доходами.

Про це йдеться у судовому рішенні у справі щодо можливого незаконного збагачення Демчака.

– Різниця між документально підтвердженим та задекларованим у 2015 році обсягом готівкових коштів складає 52,2 млн. грн, – каже слідство.

Детективи стверджують, що сума готівки, якою нардеп міг би володіти наприкінці 2015 року – 80,8 мільйонів гривень.

Водночас, у своїй декларації він зазначив 133 мільйона.

В ухвалі йдеться, що НАБУ підрахувало сумарний дохід подружжя Демчаків за період з 1998 по 2015 рік – 136 778 478 гривень. Слідство врахувало їхні зняття, перерахування чи внесення готівки на банківські рахунки.

Згідно з даними судового реєстру, антикорупційне бюро відкрило провадження щодо народного обранця у березні 2017 року.

10 липня цього року детективи отримали від суду доступ до інформації про те, як Демчак став власником часток у статутних капіталах ПАТ Ерде Банк та ПрАТ Народна фінансово-страхова компанія Добробут. Обидва підприємства входять до Української бізнес групи, якою володіє дружина депутата.

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Нагадаємо, що у своїй декларації за 2015 рік Руслан Демчак зазначив 133 млн гривень готівкових коштів, а також оренду дружиною будинку і машини Range Rover у Великобританії.